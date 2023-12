Asyl-Kurs – Im Volk brodelt es: Ost-Landrätin wütet gegen „Regierung im woken Berlin“

Im Osten Deutschlands brodelt es: Die Thüringer Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) prangert auf FOCUS online die „weltfremde, idealistische Politik“ der Ampel beim Thema Asyl an. Die Menschen seien „hochgradig verunsichert“ und hätten „wirklich Angst“.

„Die Menschen in unserer Region sind hochgradig verunsichert“, so Schweinsburg. Sie hätten nichts grundsätzlich gegen die Flüchtlinge vor Ort. Allerdings würden sie „die großzügigen Sozialleistungen des Staates für Menschen, die niemals in die Sozialsysteme eingezahlt haben, sehr kritisch hinterfragen“.

„Die Bürger fühlen sich von der deutschen Regierung im Stich gelassen und haben wirklich Angst, dass Kriege und Unruhen aus den Herkunftsländern der Zugewanderten nach Deutschland gebracht werden.“ Weiterlesen auf Focus Online

5 1 Bewertung Artikel Bewertung