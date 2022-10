„Asyl-Kreuzfahrtschiff“ – Niederlande: Glückssucher werben mit Videos auf TikTok

Letzte Woche lief das Kreuzfahrtschiff in den Amsterdamer Hafen ein, in dem 1.000 Asylsuchende einen Platz finden sollen. Die MS Galaxy, die von der niederländischen Regierung angemietet wurde, wird mindestens sechs Monate im Hafen bleiben.

Videos, die von Asylbewerbern an Bord des Kreuzfahrtschiffes aufgenommen wurden, sorgten in den sozialen Medien für Aufsehen. „Als Migrant in die Niederlande zu kommen und hier ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff und Mahlzeiten mit Catering zu genießen. Schnell, rufen Sie alle Ihre Freunde an, damit sie auch kommen!“ In der Zwischenzeit verbringen die Niederländer Jahre auf der Warteliste für eine Wohnung und können sich keine Lebensmittel und Energie leisten. Ein großer Skandal“, antwortete die Moderatorin von Ongehoord Nieuws, Raisa Blommestijn.

PVV-Chef Geert Wilders ist wütend. „Alles umsonst für Asylbewerber. Gutes warmes Essen, Heizung, Pflege. Alles umsonst auf Luxuskreuzfahrtschiffen. Während unsere eigenen Leute ihre Energierechnungen nicht bezahlen können und viele ältere Menschen in Windeln liegen, weil es an Pflegepersonal fehlt“, twitterte er.

„Und in der Zwischenzeit werben Glückssucher auf TikTok für unsere superluxuriösen Fünf-Sterne-Empfangslocations auf Kreuzfahrtschiffen. Diese Kabinettspolitik ist geistesgestört, wahnsinnig und krank. Unsere Leute bekommen einen Krümel, die Ausländer bekommen alles“, schreibt Wilders.

Mehr auf uncutnews.ch

En ondertussen maken gelukzoekers op tiktok reclame voor onze super-de-luxe luxe vijfsterren-opvanglocaties op cruiseschepen. Dit kabinetsbeleid is gestoord, krankzinnig en ziek. Onze mensen krijgen een kruimel, vreemdelingen krijgen alles.pic.twitter.com/5HMV9c34dT — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 1, 2022

4.2 10 Bewertungen Artikel Bewertung