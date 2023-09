Asyl-Invasion auf Lampedusa: „Das ist ein geplanter Kriegsakt“

Die Asyl-Invasion auf Lampedusa spitzt sich immer weiter zu. 5000 Männer im wehrfähigen Alter nahmen in mehr als 120 Booten an einem einzigen Tag Kurs auf die italienische Insel. Migranten liefern sich Schlachten um Essen, attackieren die italienischen Grenzschützer mit Stöcken. Vizepremier Salvini sieht sein Land im “Krieg”.

Der italienische Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini betrachtet die massive Migrationswelle in Richtung Lampedusa als “Kriegsakt” gegen Italien. “Wenn 120 Boote zur gleichen Zeit auf Lampedusa ankommen, ist dies kein einzelner Vorfall, sondern ein Kriegsakt. Das führt nicht nur Lampedusa, sondern die gesamte italienische Gesellschaft zum Zusammenbruch”, so Salvini im Gespräch mit ausländischen Journalisten am Mittwoch. Weiterlesenm auf Exxpress.at

Nachfolgendes Video zeigt Chaos auf Lampedusa:

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung