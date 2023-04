Asyl: Deutschland bleibt El Dorado für Afghanen, Syrer und Türken

Im ersten Quartal (bis einschließlich 28. März 2023) wurden EU-weit rund 237.000 Asylbewerber registriert, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von mehr als 30 Prozent entspricht. Knapp ein Drittel davon zieht es nach Deutschland. Mit 70.000 Flüchtlingen liegt die Bundesrepublik mit weitem Abstand an der Spitze, dahinter folgen Frankreich und Spanien mit jeweils 36.000 Aufnahmen sowie Italien (29.000) und Griechenland (10.000).

Die eigentlichen Ankunftsländer in Südeuropa dienen in den meisten Fällen also nur als Durchgangsstation auf dem Weg nach Mitteleuropa und insbesondere Deutschland. In der Bundesrepublik hat sich die Zahl der Anträge gegenüber dem Vergleichszeitraum damit fast verdoppelt (plus 88 Prozent).

Noch weiter geht die Schere auseinander, wenn der Blick auf bestimmte Herkunftsländer fällt. Laut einer Auswertung der „Welt“ sind im ersten Quartal 2023 europaweit jeweils rund 28.000 Afghanen und Syrer sowie 16.000 Türken registriert worden. Bei allen drei Gruppen nimmt Deutschland mehr Flüchtlinge auf als anderen EU-Staaten zusammen, nämlich 67 Prozent der Syrer, 60 Prozent der Türken und 52 Prozent der Afghanen.

