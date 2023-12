Arzt: „Es ist einfach keine adäquate Versorgung mehr möglich“

In der Corona-Zeit habe ich viele kritische Ärzte kennen und schätzen gelernt. Fast alle berichten Ungeheuerliches aus ihrem medizinischen Alltag. Einer der Mediziner (m/w), ein Onkologe, erzählt mir regelmäßig Haarsträubendes. Ich habe ihn nun gebeten, seine Erzählungen öffentlich zu machen – und mir ein Interview zu geben. Hier der erste Teil – über den Zustand unseres Gesundheitswesens. Im Teil 2, der in wenigen Tagen erscheinen wird, berichtet er über die Folgen der so genannten „Impfung“.

Frage: Sie klagen, dass die Medizin in Deutschland den Bach heruntergeht. Warum?

Antwort: Es fehlt an allen Ecken und Enden an Personal, sowohl an Ärzten als auch an Pflegepersonal, aber genauso an Reinigungspersonal. Alles, was personalintensiv ist. Am krassesten ist es im Bereich des qualifizierten Pflegepersonals, da sind die Folgen des Mangels grauenvoll.

Frage: Inwiefern?

Es ist einfach keine adäquate Versorgung mehr möglich.

