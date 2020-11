Wie das Kaninchen vor der Schlange starrt die Regierung Merkel auf die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in China. Alle strategischen Partner wurden verprellt, modernste Hightech-Firmen gerieten in chinesische Hände und wir zahlen dafür auch noch hunderte von Millionen für Entwicklungsh

Wie das Kaninchen vor der Schlange starrt die Regierung Merkel auf die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in China. Alle strategischen Partner wurden verprellt, modernste Hightech-Firmen gerieten in chinesische Hände und wir zahlen dafür auch noch hunderte von Millionen für Entwicklungshilfe in China. Das müssen Sie den Bürgern da draußen erstmal erklären!