Armbrust-Verbot: Entwaffnung der Deutschen läuft auf Hochtouren

Seitdem Innenministerin Nancy Faeser der deutschen Öffentlichkeit einzureden versucht, dass im Dezember eine Handvoll verwirrter Rentner nur durch eine Großrazzia von 3.000 Beamten davon abgehalten werden konnte, das Deutsche Reich in seinen Grenzen von 1871 wieder zu errichten, ist nicht nur die große Hetzjagd auf Oppositionelle eröffnet. Vor allem ist auch die Verschärfung des Waffenrechts wieder einmal Schwerpunktthema: Armbrüste sollen verboten werden.

Die Angst vor Bürgern, die sich bewaffnen, um Leib, Leben und Besitz verteidigen zu können, ist für die Politik und viele Medien eine Horrorvorstellung. Damit sind freilich nicht die schwerbewaffneten Araberclans oder Migrantenbanden gemeint, die sich bei Schusswechseln in Deutschlands Städten attackieren – sondern der brave deutsche Michel, der als Jäger, Sportschütze, Schützenvereinsmitglied oder zur Selbstverteidigung, fast immer mit erforderlicher Genehmigung, legale Waffen zu Hause hat. An den unbescholtenen Bürgern will der Staat das vollziehen, woran er sich bei den Parallelgesellschaften nicht herantraut.

