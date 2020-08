Demonstranten versammeln sich am Montag, den 17. August, in der argentinischen Hauptstadt in der Nähe vom Obelisk von Buenos Aires, um gegen strenge Corona-Maßnahmen zu demonstrieren. Die Demonstranten wollen damit ihren Widerstand gegen die verlängerte Coronavirus-Quarantäne zeigen, die Präsident Alberto Fernandez eingeführt hat, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung