Arbeitsminister Heil kündigt neues Zuwanderungsgesetz an

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will auch mit einem neuen Zuwanderungsgesetz gegen den Fachkräftemangel in Deutschland vorgehen. „Wir werden im Herbst ein modernes Zuwanderungsgesetz vorlegen, Nancy Faeser und ich“, sagte der SPD-Politiker am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“. Details nannte er nicht.

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) hatte vor einigen Wochen einen Entwurf für die Einführung eines sogenannten Chancen-Aufenthaltsrechts verschickt. Damit sollen geduldete Migranten, die seit fünf Jahren oder länger in Deutschland leben und gut integriert sind, die Möglichkeit bekommen, einen festen Aufenthaltstitel zu erhalten.

Der Koalitionspartner FDP hatte den Schritt begrüßt, aber zugleich auch ein Einwanderungsgesetz gefordert, das umfangreiche Migration in den Arbeitsmarkt erlaubt.

Quelle: rnd.de (Artikel im Archiv)

Im Gegensatz dazu berichtet agrarheute.com: Die Gas-Krise kostet Millionen Arbeitsplätze und eine Rezession. Nach Einschätzung der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw), zeigt sich, dass wir durch einen Lieferstopp auf eine Rezession zulaufen, mit allen Folgen auch für Beschäftigung und sozialen Zusammenhalt in unserem Land.

