Arbeit? „Wir haben keine Lust“ – RTL löscht Bericht über Geld für Asyl-Familie

Die vierköpfige afghanische Familie empfängt das TV-Team in einer 4-Zimmerwohnung auf 120 Quadratmetern in Schwäbisch Gmünd. Das Familienoberhaupt, der Vater, war Deutschübersetzer in Afghanistan. Er berichtet, seine Familie sei mit der Situation „sehr zufrieden“. Kein Wunder, würden die Behörden ihm und auch seiner Frau doch alle Möglichkeiten geben, zu lernen, zu leben und die Kinder zu betreuen. Das monatliche Einkommen der Afghanen liegt bei 3200 Euro – netto, versteht sich.

In den vergangenen zwei Jahren haben deutsche Steuerzahler die Migrantenfamilie mit insgesamt 80.000 Euro alimentiert. Dazu kommen noch die Kindergartenplätze für die Kleinen. Weiterlesen auf Exxpress.at

2 1 Bewertung Artikel Bewertung