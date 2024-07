Arbeit nur noch bei Sonnenschein: Netzagentur plant neue Regeln für Industrie

In Deutschland geht es nun sogar so weit, nachdem man die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet hat, damit böser Atomstrom nicht die Leitungen für den „sauberen und billigen Strom“ aus Wind und Sonne verstopfen, dass man nun der Industrie vorschreiben will, wann sie zu produzieren hat und wann nicht. Allerdings macht man es nicht so deutlich, sondern versucht es zunächst über finanzielle Anreize. Zentral dabei ist eine neues Eckpunktepapier der Bundesnetzagentur zur Regelung von Netzentgelten für die Industrie. Weiterlesen auf Der Status.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung