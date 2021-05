Araber schreit Polizisten an: „Tod Israel“

Von Imad Karim: Bedauernswertes, armes und instinktloses Land, ich liebe dich, zwar nicht mehr unbegrenzt, aber noch! Noch liebe ich dich!

Dieser Araber, der dessen Aussprache nach, nicht lange in Deutschland lebt, schreit die deutschen Polizisten an und ruft ihnen ins Gesicht „Tod Israel“.

Wie viele Menschen hatten diesem Mann am Bahnhof mit „REFUGEES WELCOME“ zugejubelt?

Welchen Namen und welches Alter hat dieser Mann bei seiner Einreise angegeben?

Hat er einen oder mehrere Asylanträge unter einem einzigen oder verschiedenen Aliasnamen gestellt?

Weiß jemand überhaupt in Deutschland, wie dieser Mann in Wahrheit heißt, wie alt er tatsächlich ist und aus welchem Land er wirklich stammt, oder verlassen sich die Behörden, wie bei allen anderen Neuankömmlinge, auf die von ihm beliebig angegebenen Personendaten?

Wieviel aus dem hartverdienten Geld der Malochen in diesem Land hat dieser Mann über den Jobcenter, das Sozialamt und alle sonstigen staatlichen Stellen, seit seiner Ankunft, vor drei, vier oder sechs Jahren bezogen?

Wieviel Geld haben die Krankenkassen aus ihren mit dem hartverdienten Geld der Malochen aufgefüllten Haushalten für diesen Mann bisher ausgegeben?

Wieviel Verwandte hat dieser Mann im Rahmen der Familienzusammenführung (besser als „Sippenzusammenführung“ zu bezeichnen, nach Deutschland reingeholt oder ist er seiner Sippe in Deutschland nachgekommen?

Was lehrt dieser Mann seine Kinder über Deutschland, falls er welche hat oder was ziemlich sicher ist, haben wird? Und welches Verhältnis werden seine Nachkommen zu Deutschland haben?

Wer kann seinen Brüdern übelnehmen, dass sie in ihm, so wie er durch die verängstigten Polizisten, schreiend und provozierend, unbehelligt durchmarschierte, nicht den Helden und das Vorbild zum Nachahmen sehen?

Was ging durch die Köpfe der jungen Polizisten, die sich noch vor paar Wochen auf ältere Mitbürger stürzten, weil sie keine oder falsch Masken trugen, vor?

Ich hätte noch viele Fragen, aber mit jeder Frage erhöht sich das Risiko, in den Sozialmedien „neutralisiert“ zu werden und nicht nur in den Sozialmedien……..!

Was schrieb ich oben?

Bedauernswertes, armes und instinktloses Land, ich liebe dich, zwar nicht mehr unbegrenzt, aber noch! Noch liebe ich dich!

Imad Karim

Mai 2021

4.7 12 Bewertungen Artikel Bewertung