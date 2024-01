Apollo News siegt vor Gericht gegen Faeser-Vertrauten – Verbindungen zur Salafisten-Szene belegt

„Faeser macht Wahlkampf mit Islamisten“ – unter diesem Titel veröffentlichte Apollo News am 19. September einen Bericht über den SPD-Politiker Mustapha Lamjahdi, der kurz zuvor ein Foto von sich und der Bundesinnenministerin bei ihrer Wahlkampftour in Hessen auf Facebook veröffentlicht hatte. Lamjahdi ist Vorsitzender der SPD Heddernheim, gilt in Faesers hessischer SPD als einflussreich und Verbündeter der Innenministerin. Lamjahdi tritt selbst gerne als „liberaler Muslim“ auf. Unsere Recherchen zeigten jedoch, dass Lamjahdi „Verbindungen zur Muslimbruderschaft und der Salafisten-Szene“ hat. Kurz darauf löschte der Politiker nicht nur sämtliche Fotos und Beiträge von seiner Facebook-Seite – er schickte uns auch über seinen Anwalt eine Abmahnung.

Etwa einen Monat nach der Veröffentlichung reichte Lamjahdi dann Klage vor dem Landgericht Frankfurt am Main ein. Weiterlesen auf Apollo News.net

