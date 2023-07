Anwohner: Massive Probleme mit Flüchtlingsheim in Mülheim

Anwohner einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Mülheim an der Ruhr haben Belästigung etwa durch Lärm und Müll beklagt. Das Leben habe sich im Stadtteil Raadt für Menschen in unmittelbarer Nähe der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) binnen vier Wochen „drastisch verändert“, heißt es in einem Beschwerdeschreiben. Die hohe Zahl der untergebrachten Geflüchteten stelle ein „massives Problem“ dar.

Mehrere Medien hatten über das Schreiben berichtet, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin wird behauptet, der Drogenkonsum habe im Umfeld zugenommen. Zudem störten lautstarke Unterhaltungen und Telefonate die Anwohner vor allem am Abend. Müll werde in privaten Tonnen entsorgt und ein Spielplatz abends zum Alkohol-Trinken zweckentfremdet. Weiterlesen auf n-tv.de (Artikel im Archiv)

