Anweisung an Polizei: Möglichst wenig Migranten kontrollieren

Was bisher politische Gotteslästerung war, ist jetzt in der größten Zeitung des Landes nachzulesen: der „Bild„. Allerdings nur hinter einer Bezahlschranke, die hier neben der üblichen Funktion – des Geldverdienens – quasi auch noch die Funktion des politischen Keuschheitsgürtels hat. Denn was da nur für bezahlende Abonnenten zu lesen ist, könnte die Bürger in der Tat beunruhigen. Vor allem diejenigen, die weiter mit rosa Brille auf das Geschehen in unserem Land blicken. Oder in Apathie wegsehen.

Dortmund könnte bald deutscher Meister werden. Doch auch in anderer Hinsicht ist die Großstadt in Nordrhein-Westfalen rekordverdächtig. „Gewalt, brutale Übergriffe auf Anwohner – und keine Hilfe durch die Polizei“ – so fasst die „Bild“ die Klagen örtlicher Geschäftsleute aus der Dortmunder Nordstadt zusammen. Kulminiert ist das Ganze im August 2022, als bei einem Polizeieinsatz der 16-jährige Senegalese Mouhamed D. erschossen wurde. Artikel zum Video

