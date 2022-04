Antony Blinken: Ist der US-Außenminister eine Globalisten-Marionette?

Der US-Außenminister Antony Blinken ist ein Globalist, der sich im Ukraine-Konflikt als Scharfmacher und Kriegstreiber hervortut. Der stramm linke Demokrat, der in der Vergangenheit sämtliche völkerrechtswidrigen Attacken der Amerikaner befürwortete, ist für jede Form von Kriegshetze zu begeistern. Was allerdings die wenigsten wissen: Blinken war vor seiner Ernennung unter anderem Mitglied des Council on Foreign Relations (CFR), zusammen mit George Soros und dessen Sohn Alexander Soros. Auch Blinkens Eltern waren finanzielle Unterstützer von Soros Organisationen. Das wirft die Frage auf, wie viel Einfluss der einflussreiche Privat-Club auf die Entscheidungen in Washington hat.

