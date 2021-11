Antisemitismus-Fall oder oscarreife Story? Gil Ofarim droht womöglich Strafverfahren

Dem jüdischen Sänger Gil Ofarim, der einen Angestellten des Hotels Westin Leipzig beschuldigt hat, ihm eine antisemitische Beleidigung entgegengeschleudert zu haben, könnte womöglich ein Strafverfahren drohen.

Zunächst hatten Videobeweise die Hauptanschuldigung des Sängers bezüglich seiner „sichtbaren“ Davidsternkette ernsthaft in Frage gestellt. Ofarim behauptet, ein Mitarbeiter an der Rezeption habe ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern abzunehmen, erst dann könne er einchecken.

Ofarims Geschichte begann immer mehr zu bröckeln, auch aufgrund von Zeugen die aussagten, von Ofarims Kette mit einem Davidstern in der Hotellobby sei keine Rede gewesen. Vielmehr sei der Musiker in Konflikt mit einem Mitarbeiter des Hotels geraten, weil dieser andere Kunden Ofarims Auffassung nach bevorzugt behandelt habe. Ofarim selbst soll daher gedroht haben, ein Video bei Instagram hochzuladen, das „viral gehen“ werde.

Wie wird am Ende die Geschichte ausgehen, werden die Ermittlungen den Vorwurf Antisemitismus doch noch bestätigen oder landet der Fall in der Kategorie oscarreife Story?

Focus Online:

Gil Ofarim wirft den Mitarbeitern des Leipziger Hotels „Westin“ vor, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Der Sänger erstattete Anzeige, der beschuldigte Hotel-Mitarbeiter ebenfalls. (Anmerkung Politikstube: Der Hotel-Mitarbeiter erstattete zuerst Anzeige, wenige Tage später dann Ofarim)

In der Zwischenzeit wurden immer mehr Widersprüche deutlich, jetzt kommt womöglich ein Strafverfahren auf Ofarim zu. Was wir wissen – und was nicht.

Wie die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) berichtet, prüfen Polizei und Staatsanwaltschaft aktuell die Glaubwürdigkeit verschiedener Zeugen. Sollten sie dabei keine Informationen erlangen, die Ofarims Aussage bestätigen, wird laut „LVZ“ auch der Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat untersucht. Dem Sänger droht also womöglich selbst ein Strafverfahren.

Mehr auf Focus Online (Artikel im Archiv)

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung