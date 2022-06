Antigen-Schnelltests reagieren generell auf zahlreiche Viren – und das ist der Grund

Antigen-Schnelltests wären sehr präzise, ist oft zu hören. Zwar nicht so exakt wie Prof. Drostens PCR-Tests, aber doch sehr hilfreich. Speziell in Österreich glaubt man mit quasireligiöser Inbrunst an den Nutzen der Antigen-Tests, denn nirgendwo sonst auf der Welt wurden so viele dieser Tests angekauft und eingesetzt.

Selbstverständlich geht es nur um die Gesundheit, beteuern die zuständigen Experten und Politiker, deren Freunde und Verwandte sich inzwischen eine Goldene Nase verdienen. All das wird noch aufkommen – auch durch Recherchen von Report 24. An dieser Stelle möchten wir aber die exakte Funktionsweise der Antigen-Tests erklären – und warum die Befürchtung, dass damit beispielsweise auch Grippe als “Corona-Positiv” detektiert wird absolut zutreffend ist.

