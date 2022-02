Anti-Greenpass-Protest: Restaurants leer – Italiener genießen Essen im Freien

In vielen italienischen Städten weigern sich die Menschen, ihren Gesundheitspass vorzuzeigen, um Bars und Restaurants zu betreten. Sie haben beschlossen, Speisen und Getränke von zu Hause mitzubringen, um gemeinsam einen Aperitif und Essen im Freien zu genießen, egal ob geimpft oder nicht.

People in Milan refuse to show their health passport to enter bars and restaurants. They decided to bring food and drink from home for an outdoor aperitif all together, vaccinated and not. This is happening in many Italian cities. pic.twitter.com/0PUPyfXx0k

— RadioGenova (@RadioGenova) February 7, 2022