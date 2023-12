Anteil junger Männer unter Asylbewerbern im Jahr 2023 gestiegen

Der Anteil von Männern zwischen 16 und 40 Jahren unter Asylsuchenden in Deutschland ist in den vergangenen fünf Jahren stark gestiegen. Von Januar bis November 2023 gehörte etwa die Hälfte der Erstantragsteller (50,7 Prozent) dieser Gruppe an, wie Statistiken des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zeigen.

Seit etwa dem Jahr 2020 nimmt in Deutschland der Zugang von Migranten aus Afghanistan und Syrien wieder zu, wie BAMF-Zahlen zeigen. Wenn mehr Menschen aus solchen Ländern kämen, die eine lange und gefährliche Fluchtroute erfordern, kämen damit auch oft mehr Männer, erklärt Engler. Mehr auf Welt.de

