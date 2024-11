Antarktis-Eis wächst seit 44 Jahren – Klima-Panikmacher völlig ratlos

Es ist wieder einmal so weit: Die Wahrheit durchbricht das Eis der Klimahysterie. Eine neue wissenschaftliche Studie mit dem Titel „Sources of low-frequency variability in observed Antarctic sea ice“ bestätigt, was kritische Geister längst vermuteten – das Meereis rund um die Antarktis hat seit 1979 kontinuierlich zugenommen. Während unsere selbsternannten Klimaretter nicht müde werden, die baldige Schmelze der Polkappen zu beschwören, zeigen Satellitendaten ein völlig anderes Bild. Die Studie, verfasst von vier Umweltwissenschaftlern, kommt zu dem für manche sicher verstörenden Ergebnis: Die beobachteten Veränderungen sind schlicht und ergreifend das Resultat natürlicher Klimaschwankungen. Weiterlesen auf Report24.news

5 1 Bewertung Artikel Bewertung