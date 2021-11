Ansturm auf EU-Grenze – Polens Armee und Polizei formieren sich

Seit dem Morgen versammeln sich illegale Einwanderer am Grenzübergang in Kuźnica auf der belarussischen Seite. Lukaschenkos Soldaten bringen immer mehr Migranten an diesen geschlossenen Grenzübergang Bruzgi-Kuźnica, wie das obige Video zeigt. Seit Tagen kursieren Gerüchte, Deutschland schicke Busse, um die Migranten abzuholen. Wer hat diese Gerüchte gestreut?

Das nachfolgende Video zeigt Aufnahmen aus einem Hubschrauber der polnischen Armee über das Migrantenlager an der polnisch-weißrussischen Grenze bei Kuźnica, das sich fast geleert hat.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung