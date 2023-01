Anstieg um ein Drittel: Deutschland hat die meisten Asylbewerber in der EU

Die Zahl der in der EU gestellten Asylanträge ist im vergangenen Jahr um fast die Hälfte angestiegen. Insgesamt 923.991 Menschen beriefen sich in den 27 Mitgliedstaaten im vergangenen Jahr auf politischen Schutz – ein Plus von 46,5 Prozent gegenüber 2021.

Beliebtestes Ziel ist demnach Deutschland. Laut EU-Kommission ist „die Zahl der Anträge um ein Drittel gegenüber 2021 auf den höchsten Wert seit 2016 gestiegen“. Insgesamt wurden im Jahr 2022 in Deutschland 226.467 Anträge gestellt.

Es folgen Frankreich (154.597), Spanien (116.952) und Österreich (108.490). Schlusslichter sind die Slowakei (544) und Lettland (622). Ungarn, das eine restriktive Asylpolitik betreibt, meldete nur 46 Anträge.

Quelle: Mehr auf Welt.de (Artikel im Archiv)

