Anstieg bei Notfallmeldungen im Flugverkehr: Wie sicher sind Flüge überhaupt noch?

Früher waren ungefähr 30 Notfallmeldungen via Transponder von Piloten pro Monat normal. Nach Einführung einer Impfpflicht gegen Covid-19 bei zahlreichen Airlines gab es im Jahr 2022 beinahe eine Verdreifachung. In diesem Jahr gab es einen weiteren Anstieg auf über 140 solcher monatlichen Meldungen. Was ist hier los?

Transponder-Codes dienen hauptsächlich der Identifikation von Luftfahrzeugen auf dem Primärradar. Doch damit lassen sich – z.B. im Falle von Funkausfällen – auch Notlagen mitteilen. Zum Beispiel mit 7500 bei einer Entführung, 7600 bei einem Ausfall der Funkgeräte oder 7700 bei ernsthaften Luftnotlagen. Und gerade dieser Transponder-Code 7700 erregt mittlerweile die Aufmerksamkeit von Beobachtern. Weiterlesen auf Report24.news

