Anschlag auf Krippe: Josef, Maria und die Heiligen Drei Könige geköpft

Gerade erst wurde ein Weihnachtsmann von Migranten mit den Worten „das ist unser Land“ überfallen, da gibt es eine neue gruselige Attacke auf weihnachtliche Symbole – diesmal auf dem Marktplatz im hessischen Rüsselsheim, wo eine Gruppe mit Figuren in Lebensgröße steht. Zu dem Vorfall erreichte uns der folgende Brief eines treuen Lesers – dem ich heute den Vortritt lassen möchte in der Berichterstattung. Fast genauso erschütternd wie die brutale Attacke auf unsere Tradition und den christlichen Glauben ist die Beschwichtigung, welche der örtliche Gewerbeverein, der die Krippe hatte aufstellen lassen, sofort an den Tag legte. Womit er heftige Reaktionen hervorrief. Hier zunächst der Leserbrief:

In der Nacht zum Sonntag, dem 17.12.23 wurde ein Krippenbild vor einer Kirche in Rüsselsheim, neben dem Weihnachtsmarkt, zerstört. Dabei wurden die Figuren geköpft, im Islam eine Hinrichtungsart für Ungläubige. Weiterlesen auf Reitschuster.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung