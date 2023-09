Annalena Baerbocks verbale Fehlgriffe sind inzwischen legendär. Nun hat die deutsche Außenministerin erneut für Kopfschütteln gesorgt. Bei ihrem Besuch in Kiew sagte die Grünen-Politikerin am 11. September in ihrer Rede: „Meine Botschaft jeden Tag, in den über 560 Tagen im letzten Jahr, ist: Wir helfen Euch nicht nur, sondern wir stehen an Eurer Seite, solange Ihr uns braucht.“ In den TV-Nachrichten wurde der erste Satz weggelassen.

