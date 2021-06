Annalena Baerbock – die Traumwahl der Globalisten George Soros und Klaus Schwab

Durch das Young Leaders Programm des Great Reset-Gurus Schwab ist sie bestens vernetzt.

Das ,,Forum of Young Global Leaders“ wurde von Klaus Schwab (WEF / GREAT RESET) gegründet. Mit dem Great Reset will das World Economic Forum (WEF) unsere Welt in eine faschistische, transhumanistische Öko-Diktatur umwandeln.

Wir haben hier zum Beispiel Jens Spahn und Annalena Baerbock. Zudem Vertreter des Axel Springer Verlags, N-TV, Volkswagen, Allianz-Lebensversicherung, ClimatePartner GmbH, Europ. Zentral Bank, Siemens, uvm… Zudem sind auch Kandidaten wie David Mayer de Rothschild (Sohn vom bekannten Weltbankier Evelyn de Rothschild) und Facebook-Fee Mark Zuckerberg mit von der Partie.