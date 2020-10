Vor genau einem Monat hatte die 17-Jährige Schülerin Anna in Nürnberg ihren ersten Auftritt auf der Querdenken-Demo. In ihrer Klasse ist sie momentan noch die einzige, die sich der Pflicht, eine Maske sowohl in der Schule wie auch im Unterricht zu tragen, widersetzt. Doch sie kämpft weiter für die Rücknahme der staatlichen Corona-Maßnahmen.

