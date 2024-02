Anke Engelke hetzt in Kinderbuch gegen Bauern und Landwirtschaft

Der neueste Auswuchs des Bauern-Bashings kommt jetzt aus der Feder von Anke Engelke. Die Komikerin trat in die Fußstapfen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und versuchte sich als Kinderbuch-Autorin. Genauer gesagt, handelt es sich um eine Art Neuauflage des Klassikers „Die Häschenschule“, der in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiert.

Doch mit dem Original hat „Die neue Häschenschule“ so gut wie nichts mehr zu tun und Albert Sixtus, der Autor des ursprünglichen Titels, wird wohl im Grab rotieren. Denn was Anke Engelke und der Verlag Esslinger aus dem Standardwerk gemacht haben, verschlägt einem zwar die Sprache, passt dafür aber umso besser in den woken Zeitgeist der 20er-Jahre des 21. Jahrhunderts. Weiterlesen auf Reitschuster.de

