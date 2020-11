Anhörungen zum Wahlbetrug in Pennsylvania, Michigan und Arizona – Richter in Nevada erlaubt Wahlbetrugs-Beweise vorzulegen

Das Rechtsteam von Donald J. Trump für die Präsidentschaftskampagne gab bekannt, dass die staatlichen Gesetzgeber in Pennsylvania, Arizona und Michigan ab morgen und nächste Woche öffentliche Anhörungen zu den Wahlen abhalten werden, um das Vertrauen zu schaffen, dass alle gesetzlichen Stimmen gezählt wurden und Die illegalen Stimmen wurden bei den Wahlen am 3. November nicht gezählt.

Die erste Anhörung, die vom Senat des Staates Pennsylvania abgehalten wird, findet morgen, Mittwoch, den 25. November, in Gettysburg, PA, statt. Dort wird jeder teilnehmende Senator eine fünfminütige Eröffnungserklärung abgeben, gefolgt von Aussagen von Zeugen, die eidesstattliche Erklärungen bis 2020 eingereicht haben Wahlbetrug. Die morgige Anhörung wird auch eine Präsentation des ehemaligen New Yorker Bürgermeisters und persönlichen Anwalts vor Präsident Trump, Rudy Giuliani, beinhalten.

Am Montag, dem 30. November, wird der Gesetzgeber von Arizona seine eigene Anhörung abhalten, gefolgt vom Gesetzgeber von Michigan, der am Dienstag, dem 1. Dezember, seine eigene Anhörung abhält. Details für beide Anhörungen folgen.

„Es ist im Interesse aller, eine vollständige Überprüfung der Wahlunregelmäßigkeiten und des Betrugs zu haben“, sagte Bürgermeister Giuliani. „Und der einzige Weg, dies zu tun, sind öffentliche Anhörungen mit Zeugen, Videos, Bildern und anderen Beweisen für Illegalitäten seit den Wahlen vom 3. November.“ Quelle: lifenews.com

Mark Meadows, Stabschef des Weißen Hauses, gab auf Twitter bekannt:

Ein Richter hat den Republikanern der NV erlaubt, in einer Anhörung am 3. Dezember die Ergebnisse eines weit verbreiteten Wahlbetrugs zu präsentieren. Die Amerikaner werden nun Beweise von denjenigen hören, die aus erster Hand gesehen haben, was passiert ist – ein entscheidender Schritt für Transparenz und die Behebung illegaler Stimmzettel.