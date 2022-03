Angst um ihre Sicherheit: Ukrainische Flüchtlinge wollen nicht nach Schweden

Einige ukrainische Flüchtlinge weigern sich, ins multikulturelle Schweden zu gehen, weil sie um ihre Sicherheit fürchten, so ein Bericht der Nachrichtenagentur Nyheter Idag.

Der Bericht enthielt Aussagen von Jimmy Hemmingsson, einem schwedischen Flüchtlingshelfer, der sich derzeit in der polnischen Hauptstadt Warschau aufhält und versucht, ukrainischen Flüchtlingen zu helfen, das skandinavische Land zu erreichen.

Viele ukrainische Flüchtlinge lehnen jedoch Hemmingssons Angebot ab, weil sie Angst vor einer Zunahme von Schießereien in Schweden haben und befürchten, dass ihnen die Sozialbehörden ihre Kinder wegnehmen.

„Er verriet, dass er derzeit Schwierigkeiten hat, die für Stockholm bestimmten Busse zu füllen“, berichtet ReMix News.

„Es gibt eine Menge Gerüchte. Die Leute sind empfindlich, sie hören eine Sache, und dann wird sie Wirklichkeit“, sagte Hemmingsson.

Politikstube: So richtig sicher ist es nirgendwo mehr in Europa, vielleicht noch auf Grönland, Island, den Färöer Inseln oder in den Visegrád-Staaten, wo sich Banden, Organisationen, importierte Fachkräfte aus gewissen Kulturkreisen (noch) nicht oder nur wenig angesiedelt haben.

