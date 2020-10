Angriffe in Nizza, Avignon und auf Konsulat in Saudi-Arabien: Frankreich verhängt höchste Terror-Warnstufe

Als Reaktion auf die islamistisch motivierten Angriffe verhängte die Regierung in Paris am Mittag die höchste Terror-Warnstufe. Kurz nach der Attacke in Nizza fanden in Avignon in Südfrankreich und vor dem französischen Konsulat in Saudi-Arabien weitere Angriffe statt. In Avignon soll ein Mann Passanten mit einer Waffe bedroht haben, Polizeibeamte hätten daraufhin das Feuer eröffnet und den mutmaßlichen Angreifer getötet. Fast zeitgleich wurde ein Wachmann vor dem französischen Konsulat in der Stadt Dschidda bei einem Angriff mit einem „scharfen Werkzeug“ leicht verletzt. Der Angreifer wurde festgenommen, wie die saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtete.