Angriff auf Europa: Empörung über das Totalversagen des EU-Grenzschutzes!

Es ist eine Invasion, ein Angriff auf Europa: Zeitgleich landeten mehr als 160 Schiffe vollbeladen mit Migranten auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa. Und auf den Social-media-Kanälen fragen sich Österreicher, Deutsche, Schweizer: Wo ist der EU-Grenzschutz?

Unfassbare 845 Millionen Euro an Steuergeld der Europäer werden alleine in diesem Jahr in die EU-Grenzschutz-Truppe Frontex gepumpt, doch von diesen 1500 Grenzschützern war vor der kleinen italienischen Insel Lampedusa nun nichts zu sehen – einige Polizisten mussten 8000 plötzlich und konzertiert angelandete Boots-Migranten überwachen, es kam zu chaotischen Zuständen. Weiterlesen auf Exxpress.at

5 1 Bewertung Artikel Bewertung