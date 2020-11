Angelika Barbe: Wo das Recht mit Füßen getreten wird

Angelika Barbe spricht gerne Klartext. Die studierte Biologin, die in der DDR gegen die SED und ihre Willkürherrschaft kämpfte und in den 90er-Jahren dem ersten gesamtdeutschen Bundestag angehörte, schrieb jetzt einen offenen Brief an die Abgeordneten. Sie kritisiert vehement das neue Infektionsschu

„Wir werden Ihnen ins Gesicht sehen, wenn Sie zur Abstimmung schreiten“, schreibt Barbe an die Bundestagsabgeordneten. Barbe wird nur eine von Millionen Bundesbürgern sein, die bei der Abstimmung in Bundestag und Bundesrat am Mittwoch ganz genau hinschauen werden …