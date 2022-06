Angeblicher „Sturm aufs Kapitol“: Die Lüge von Trumps „Staatsstreich“

Die Hexenjagd auf Ex-US-Präsident Donald Trump geht weiter. Erneut steht er am Pranger, soll er doch mit dem angeblichen „Sturm auf das Kapitol“ am 6. Januar 2021 versucht haben, einen „Staatsstreich“ zu inszenieren. Allerdings ist die Wahrheit eine ganz andere. Vielmehr fand der angebliche „Sturm“ nur in den Mainstream-Medien statt. Die überwiegend friedlichen Demonstranten haben nämlich unter den Augen der Wachleute das Gebäude lediglich sozusagen besichtigt. Überzogene Gewalt bis hin zu tödlichen Schüssen kam hingegen von Polizisten bzw. von Agenten in zivil. Vieles deutet zudem darauf hin, dass auch Krawallmacher eingeschleust wurden, die unschöne Bilder provozieren sollten.

