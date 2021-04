Analysiert: Baerbock bei Anne Will – ein Tiefpunkt des Journalismus | Dr. Gottfried Curio

Anne-Will-Dauergast Annalena Baerbock hatte diesen Sonntag ihren ersten Auftritt in der Sendung seit der Verkündigung der Kanzlerkandidatur. Anne Will ließ es sich nicht nehmen, Baerbock im ersten Drittel der Sendung gleich in ein Merkel-formatiges Einzelgespräch zu heben – die übrigen Gäste saßen solange auf der Strafbank daneben und versuchten wohl, nicht zu laut zu atmen. Erschreckend dabei war, wie wenig journalistisch Will fragte, ja, wie sie mit kaum verhohlenen Gefälligkeitsfragen Baerbock die Möglichkeit zu einem über 20minütigen Werbeblock in eigener Sache gab. Hier ein genauerer Blick auf dieses ‚Interview‘ und die Kandidatin.

Sehen Sie hier auch die Analyse des Grünen Wahlprogramms:

ARVE Error: src mismatch

url: https://www.youtube.com/watch?v=quEiO7bm1fQ&list=PLHX7-AA6UAq1pnjWiquMQDrbyzkYQUdXH&t=0s

src in: https://www.youtube-nocookie.com/embed/quEiO7bm1fQ?list=PLHX7-AA6UAq1pnjWiquMQDrbyzkYQUdXH

src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/quEiO7bm1fQ?start=0&list=PLHX7-AA6UAq1pnjWiquMQDrbyzkYQUdXH



5 5 Bewertungen Artikel Bewertung