Hier haben wir mal einen kurzen Beitrag über das „Corona Faschismus Experiment COVID-19“ von Julia Anderson auf Facebook verlesen und visualisiert.

Eine legitime Frage an die „Hetzer, Denunzianten, Moralisten und andere unangenehme Zeitgenossen“, die allerdings in einer anderen „Filterblase“ leben. Vermutlich in der des Medienzirkus und die daher diese Frage niemals erreichen wird und das ist wirklich schade, weil es sehr hörenswert ist und zum Nachdenken anregt!!

Synchronisation und Aufarbeitung: MOYO Film – Videoproduktion

Sprecher: ©Eva

Schnitt, Arrangement, Bearbeitung: Jan

