Vermutlich nicht. Der grüne Bundesvorstand tritt lediglich zurück, weil das mit den „Wählerstimmen“ nicht mehr so gut klappt. Also Zeit für neue Gesichter mit neuen Geschichten und neuen Tricks! An der Politik selber soll sich schließlich nichts ändern. Kommentar Jens Zimmer/InfraRot – Sicht ins Dunkel

