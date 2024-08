Ampel stuft Holz als klimaschädlich ein – und will drastische Preiserhöhung

Holz galt als klimafreundlicher Energieträger. Schließlich wird bei der Verbrennung nur das CO₂ ausgestoßen, das der Baum während seines Lebens aufgenommen hat. Und so bauten die Deutschen unter anderem Pelletheizungen, mittlerweile sind über 700.000 dieser Öfen installiert, in ihre Häuser ein, um klimafreundlich und in Zukunft auch legal heizen zu können.

Doch jetzt plant die Ampelregierung, Holz künftig als klimaschädlich einzustufen und möchte sogar eine CO₂-Abgabe auf die natürliche Wärmequelle einführen, wie aus der neuen Nationalen Biomasse-Strategie hervorgeht, die der Welt vorliegt. Weiterlesen auf Apollo News.net

