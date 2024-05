Ampel plant Werbeaktion für deutschen Pass

Am 27. Juni tritt das neue Einbürgerungsgesetz der Ampel-Koalition in Kraft! Zu diesem Tag soll auch eine große Werbeaktion für den deutschen Pass starten. In einem Brief an die Ampel-Fraktionen (liegt BILD vor) kündigt die Integrationsbeauftragte Reem Alabali-Radovan (34, SPD) eine „Einbürgerungskampagne“ an. Ziel sei es, alle Interessenten „über die Voraussetzungen und die Abläufe der Einbürgerung zu informieren“. Damit werde u.a. die Arbeit in den zuständigen Behörden beschleunigt. Weiterlesen auf Bild.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung