Ampel beschließt angebliche Asylrechts-Verschärfung – doch eigentlich ist es das Gegenteil

Die Ampel einigt sich beim Thema Einbürgerung und Asyl – in der Presse wird das als „Asylrechtsverschärfung“ erklärt. Doch in Wahrheit haben sich die Grünen entscheidend durchgesetzt – mit einer Giftpille im Gesetzespaket werden Abschiebungen in vielen Fällen behindert oder verunmöglicht.

Die Ampel-Parteien haben sich nach langem Streit überraschend auf ihr Einbürgerungs- und Asylpaket geeinigt. „Die Koalitionsfraktionen haben in konstruktiven Verhandlungen bei wichtigen Gesetzesvorhaben eine Einigung erzielt, die einer modernen Einwanderungsgesellschaft und den Prinzipien von Humanität und Ordnung gerecht werden“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 1 Bewertung Artikel Bewertung