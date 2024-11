AMPEL-AUS!: So reagieren Bürger auf den Zusammenbruch der Regierung

Politischer Paukenschlag am Mittwochabend in Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) entließ Finanzminister Christian Lindner (FDP) aus seinem Amt. In der Nacht zu Donnerstag bricht die Ampel-Regierung komplett zusammen. NIUS war auf den Straßen Berlins unterwegs und hat die Bürger gefragt: Was sagen Sie zum Ampel-Aus?

