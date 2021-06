Der große Betrug der „aufkommenden Krankheiten“ und seine Beziehung zu der Labor-Leck-Geschichte, Funktionserweiterung bei Viren. Polly berichtet über Peter Daszak, Fauci und andere in der globalen Gesundheitsarena. COVID vereint all diese Akteure und wird als Vorwand für die Nachhaltigkeitsziele der UN, sowie den Great Reset / Build Back Better verwendet.

Übersetzung: Brittsche

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung