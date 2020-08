Am Badestrand von Lignano/Italien: Migranten vergewaltigen 15-Jährige

Am Badestrand von Lignano Sabbiadoro (Foto) an der italienischen Adria-Küste in der Region Friuli-Venezia Giulia wurde eine 15-Jährige von zwei Migranten vergewaltigt, der dritte Migrant sah zu. Wie Ilgiornale.it berichtet, scheinen es zwei Albaner und ein Ägypter zu sein. Die drei hatten die Empfangsstruktur von Mailand verlassen, um die Nacht von Ferragosto al mare in Lignano Sabbiadoro, einem berühmten Badeort in der Provinz Udine, zu verbringen.

Nachdem die junge Frau die 911 um Hilfe gerufen hatte und das Polizeiauto am Tatort eintraf, erzählte das junge Mädchen, das ursprünglich aus Padua stammt, aber mit ihren Eltern in Venedig lebt, den Beamten, was mit ihr geschehen war. Sie war am Nachmittag des Freitags, dem 14. August, in Lignano angekommen, um an der Küste einige Freunde zu treffen, mit denen sie den Abend verbringen wollte. Kurz darauf würde sie jedoch für einige Minuten allein gelassen, mit der Absicht, sich später mit allen zusammen zu treffen. Das venezianische Mädchen blieb am Strand und wurde von den drei Nicht-EU-Bürgern angesprochen. Das 15-jährige Mädchen sagte, sie sei vergewaltigt worden. Leider hätten die im Krankenhaus durchgeführten medizinischen Untersuchungen ihre Behauptungen bestätigt.

Die Jagd nach den drei Verdächtigen begann sofort. Die Polizei durchsuchte mit Hilfe der Verkehrspolizei und der Carabinieri das gesamte Gebiet. Wichtig waren die von den Sicherheitskameras in der Gegend gefilmten Videos, die es der Polizei ermöglichten, das Trio zu finden und zu identifizieren. Die zwei Albaner und der Ägypter landeten auf dem Polizeipräsidium.

Die Ausländerbande wird der Gruppenvergewaltigung verdächtigt. Vor allem zwei werden verdächtigt, das 15-jährige Mädchen vergewaltigt zu haben, während der dritte, ein Altersgenosse ihres Alters, einfach nur zugesehen hätte, was seine Freunde taten, ohne zu versuchen, sie aufzuhalten oder jemanden zu warnen. Die Hypothese gegen ihn ist daher die der moralischen Mittäterschaft an dem Verbrechen. Massimiliano Ortolan, Leiter des mobilen Teams von Udine, erklärte, dass „es äußerst klar sein muss, wer was getan hat“.