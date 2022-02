Als die ÖRR noch pharma- und impfkritisch waren – [POLITIK SPEZIAL]

Die ÖRR konnten mal richtig freche und selbst reflektierte Fragen stellen. Zum Beispiel warum es trotz einer stark erhöhten Zahl von Impfungen „immer wieder“ zu überdurchschnittlich starken Grippewellen kommt, oder wie wirksam bestimmte Impfungen wirklich sind – oder ob Impf-Empfehlungen nicht ab und an auf einer „dürftigen“ wissenschaftlichen Basis beruhen. Solche Fragen wurden in einem SWR-TV-Beitrag vor 10 Jahren gestellt, als es um Grippe-Impfungen ging und unter anderem gefragt wurde, wie wirksam die damaligen Impfungen wirklich waren. In diesem Bericht kam eine Epidemiologin zu Wort, die feststellen durfte, dass die Öffentlichkeit regelrecht mit Grippe-Angst geimpft worden sei. Diese Epidemiologin, die in dem SWR-Beitrag zu Wort kommt und hier im O-Ton zu sehen ist, ist die Ex-Frau von Gesundheitsminister Karl Lauterbach.

