Alltägliche Willkür! Thomas Berthold: „Mir ist sowas noch nie passiert“

Thomas Berthold, der Fußballweltmeister von 1990, fliegt „gefühlt seit 35 Jahren.“ Doch was ihm vor wenigen Tagen am Flughafen Frankfurt widerfuhr, kannte auch er noch nicht. Maskenbefreit saß er etwas mehr als eine halbe Stunde vor dem Abflug im Terminal, als Bundespolizisten ihn baten, doch mal mitzukommen. Der Rest ist schier unglaublich und könnte in die Annalen des Reisens in Corona-Zeiten eingehen…

