Alles nur Staatstheater?

Das Potsdamer „Geheimtreffen“ mit dem „Geheimplan“ zur Vertreibung wurde bislang gern als eine Art Staatsaffäre dargestellt. Jetzt zeigt sich, es führt auf die Theaterbühne.

Diese geheimnisvolle Potsdamer Verschwörungsrunde zur „Remigration“, die in zeichensetzender Dramatik von Correctiv und einigen seiner Leser schon mit der Wannsee-Konferenz – also der Planung des millionenfachen Mordes an den europäischen Juden – verglichen wurde, wird am Mittwoch in Berlin auf die große Theaterbühne gebracht. Am Mittwoch, den 17. Januar 2024, können Sie im Großen Haus des Berliner Ensembles das Stück „CORRECTIV enthüllt: Rechtsextremer Geheimplan gegen Deutschland“ sehen. Weiterlesen auf Achgut.com

5 1 Bewertung Artikel Bewertung