Der beliebte Gesundheitsexperte der SPD, der beinahe täglich abends in seine Talk-Shows einlädt, hat sich immer öfter in Widersprüche verwickelt. Vielmehr sogar in falsche Tatsachenbehauptungen. Ist er womöglich gar kein Epidemiologe? Gar kein richtiger Experte? Hat er überhaupt Ahnung von der Materie? Der Love Priest hat sich die schillernde Persönlichkeit Karl Lauterbach einmal genauer angeschaut. Lehnt Euch zurück… Tim K.

