Alle Achtung! TV-Star Herzig lehnt Impfung ab und nimmt ihre Kinder aus dem Schulsystem

Eva Herzig ist ein bekannter TV-Star in Österreich und sieht die Corona-Impfung kritisch. Herzig will sich nicht impfen lassen und verlor dadurch bereits zwei Filmrollen. Nun gab die Schauspielerin eine weitere Erklärung ab: „Für mich ist diese Impfung wie gesagt zu unerforscht. Beziehungsweise jetzt, wo sich schon viele Menschen damit impfen haben lassen, sieht man an den Nebenwirkungen, teils sehr schweren Nebenwirkungen bis hin zu Todesfällen, dass diese Impfung tatsächlich nicht der Gesundheit dient. Und das ist der Grund, warum ich diese Impfung verweigere. Ich nehme meine Kinder aus dem Schulsystem, um sie vor diesen Maßnahmen zu schützen.“

Im Juni 2021 begründete die Schauspielerin ihre Weigerung, sich impfen zu lassen, gegenüber der „Bild am Sonntag“: „Diese Impfung ist mir noch zu unerforscht.“ Sie ergänzte: „Die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Denn dadurch entgeht mir ein Einkommen, das ich fest eingeplant habe.“ Sie sei „eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, die ich natürlich versorgen muss. Doch ich kann und will mich nicht verbiegen. Daher lasse ich mich nicht impfen, egal, was mir angedroht wird.“ Zugleich betonte Herzig: „Ich werde in die rechte Ecke gestellt und als Corona-Leugnerin abgestempelt. Beides ist so heftig wie falsch.“

