„Allahu Akbar!“ – Tunesier randaliert in Rimini

In der Hafengegend von Rimini randalierte ein Tunesier in der Nacht von Donnerstag zu Freitag, in Begleitung eine 37-jährige Brasilianerin, das Ganze dauerte etwa zwei Stunden, wie ilgiornale.it berichtet. Das Paar – wie später durchgeführte Untersuchungen ergaben, stand unter Alkohol- und Drogeneinfluss – machte ihre eigene „Show“, indem sie sich wütend auf der Straße stritten und sogar den Autoverkehr blockierten: Sie warfen Stühle, Blumenkästen und Müllcontainer auf den Boden. Der Höhepunkt war, als der Tunesier zwei Stuhlstücke schwang und zusammenschlug und „Allahu Akbar! Allahu Akbar!“ rief.

Die Ankunft der Polizei brachte ein wenig Ruhe, aber nicht ohne Schwierigkeiten, denn die Beamten hatten viel zu tun, um den Nordafrikaner und die Südamerikanerin zu beruhigen, die Widerstand leisteten. Der Tunesier rief: „Italien ist Scheiße, Allahu Akbar! Wenn ihr mich anfasst, zeige ich euch an, ihr seid einfach nur Arschlöcher!“

Nachdem sie in Handschellen auf die Polizeistation gebracht worden waren, wurden beide wegen Widerstandes und Verletzung von Amtsträgern und verschärften Schadenersatzes verhaftet und daher am Morgen in einem direkten Prozess vor Gericht gestellt. Nachdem der Richter die Verhaftung bestätigt hatte, ordnete er ein Aufenthaltsverbot für den Tunesier und den Brasilianer in Rimini an.